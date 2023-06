A.S.A.D. Biella in partenza per i Giochi Mondiali Estivi Special Olympics Berlino

Questa settimana iniziano i Giochi Mondiali Special Olympics 2023 che sono il più grande evento sportivo inclusivo del mondo.

Oggi lunedì 12 giugno, presso il Salone d’Onore del CONI, c’è stata la conferenza stampa di presentazione della delegazione italiana di Special Olympics. Migliaia di Atleti con disabilità intellettive gareggeranno insieme in 26 sport. Saranno nove giorni di gare emozionanti e stimolanti, grazie agli Atleti e per gli Atleti, grande emozione in Germania che ospita i giochi per la prima volta. Sarà un colorato festival internazionale dello sport, con l’obiettivo di diffondere una filosofia inclusiva e accogliente in tutto il pianeta. Dal 17 al 25 giugno prossimi l’appassionato Team Italia, sarà impegnato a competere nell’edizione numero 16 dei Giochi Mondiali Special Olympics, in programma per la prima volta, in Germania.

Numerose le discipline sportive che li vedranno protagonisti: Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Calcio a 5 unificato, Equitazione, Ginnastica artistica e ritmica, Golf, Nuoto, Pallacanestro tradizionale e unificata, Pallavolo Unificata, Beach Volley Unificata, Tennis e Tennistavolo. Molte delle discipline sportive presenti ai Mondiali di Berlino saranno rappresentative dello Sport Unificato: Atleti ed atleti partner, rispettivamente con e senza disabilità intellettive, giocano insieme nella stessa squadra. Le gare inizieranno il 18 e si concluderanno il 25, giorno della Cerimonia di Chiusura dei Giochi.

Qualche numero ci aiuta a dimensionare la manifestazione: saranno 7.000 gli atleti, 190 le delegazioni, 3.000 tecnici e ben 20.000 i volontari, 9.000 familiari che per nove giorni vivranno un’esperienza unica all’insegna dell’impegno sportivo e dell’emozione.

La Cerimonia di Apertura è prevista sabato 17 giugno, alle 20.15, all’Olympic Stadium della Capitale tedesca e c’è da immaginarsi quanta carica emotiva accompagnerà le delegazioni partecipanti nello sfilare tutti insieme in rappresentanza delle proprie nazioni.

La Cerimonia di Chiusura è fissata invece il 25 giugno alle 19.00 al Brandenburg Gate di Berlino. Convocate per ASAD Biella Aurora Mares (partner pallavolo unificata) e Emanuela Sellone (coach pallavolo unificata). Convocato anche Rosario Pintabona che purtroppo non è potuto partire a causa di un infortunio. Partirà anche l’atleta biellese Stefano Bornati di ADS PHB che parteciperà per la sua disciplina: l’equitazione.