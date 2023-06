“Lascia il segno”: due appuntamenti al Museo del Territorio

Venerdì 16 e venerdì 30 giugno 2023 dalle 16.30 alle 18 il Museo del Territorio proporrà una visita guidata con laboratorio didattico per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, in occasione della mostra di Giorgio Griffa “Segno e disegno”.

“Lascia il segno” è un'occasione per i giovani visitatori di entrare in contatto con l'arte contemporanea. Durante la visita guidata e il laboratorio didattico, i partecipanti avranno l'opportunità di assumere un ruolo attivo nella scoperta e nell'osservazione critica delle opere esposte. Saranno incoraggiati a esplorare il linguaggio visivo dell'artista, il suo uso del segno e della forma e a comprendere le diverse interpretazioni che possono scaturire da un'opera d'arte.

In seguito alla visita guidata, i partecipanti avranno la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso un laboratorio. Grazie alla generosa collaborazione di Reda, rinomata eccellenza tessile biellese, saranno forniti pezzi di tessuto ai partecipanti, che potranno utilizzarli come tela per creare le proprie opere d'arte ispirate ai lavori di Giorgio Griffa.

“Lascia il segno!” ed esplora il mondo affascinante dell'arte contemporanea con Giorgio Griffa. -- Venerdì 16 e venerdì 30 giugno 2023 dalle 16.30 alle 18 Attività gratuita con prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 e giovedì 29 giugno 2023. Massimo 10 bambini partecipanti con adulto accompagnatore. INFO: museo@comune.biella.it o telefonando al numero 015-2529345.