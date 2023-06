La Fiaba, tre serate a Biella per realizzare la bambola

E' con piacere che "La Fiaba - Associazione per la Pedagogia Steineriana APS" propone tre serate per realizzare la bambola. Si terranno nelle serate di martedì 13, 20 e 27 giugno, nella sede di via Mazzini 31/A, i partecipanti verranno guidati dalla Maestra Marinella nella realizzazione del balocco indispensabile ad ogni bambino. Non occorrono particolari abilità nel cucito, è necessaria la prenotazione al n. 333 92 58 939 (Ornella) oppure: fiaba.biella@gmail.com. Ingresso libero, sarà richiesta una libera donazione per coprire i costi dei materiali.