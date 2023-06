Di Prosecco in Prosecco!

Dopo la grande serata di sabato scorso dedicata ai Franciacorta, il sommelier Maurizio Mazzuchetti dell'Enoteca Chiavazzese Symposium Wine Training propone per venerdì 16 giugno dalle ore 18.00 in poi una degustazione più soft ma sempre in area bollicine.

Per rallegrare il palato sarà servito un nettare fresco ed intrigante consigliando tre prosecchi di cui due friulani e uno veneto sempre con la formula 3 calici a 10 euro abbinati ( per chi li desidera ) a deliziosi taglieri preparati con amore e maestria dalla moglie Milly.

I prosecchi che si degusteranno saranno: Prosecco Millesimato Extra dry DOC Bosco Albano, Prosecco Millesimato Brut DOC Bosco Albano, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Col di Rocca.

É gradita la prenotazione

Si ricordano gli orari dal giovedi al sabato dalle 18.00 alle 22.00 gli altri giorni solo per gruppi prenotati

Info : 015/0155072 3355982038