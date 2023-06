All'Oasi Zegna un fine settimana dedicato allo “sport per tutti”, FOTO

Sabato 10 e domenica 11 giugno il Consorzio Turistico Alpi Biellesi con A.R.S.T.A, - Assoc Region per lo sviluppo tecnologico ed ambientale - ha organizzato in Oasi Zegna , col patrocinio di Terra della Lana, un percorso dedicato allo “sport per tutti” , portando avanti con questo evento il progetto “Mèsenté” che sta realizzando assieme al Gal Montagne Biellesi”.

E’ stato un weekend molto speciale dedicato all’accessibilità ed all’inclusione, vissuto attraverso due momenti principali: sabato mattina una passeggiata “per tutti” con la guida naturalistica nel Bosco del sorriso e nel pomeriggio il convegno dedicato al Baskin, un particolare basket, progettato per essere “per tutti” e giocato da persone con disabilità e non.

La passeggiata del mattino ha avuto la grande peculiarità dell’utilizzo della joelette, “carrozzelle da fuori strada” manovrate da volontari trasportatori, che hanno reso il percorso godibile anche a chi non ha la possibilità di camminare. Un accompagnatore naturalistico molto specializzato ha illustrato in tutti i dettagli le caratteristiche del sentiero.

Il gruppo numeroso, delle associazioni “Ti aiuto io” e “Anfass, ha raggiunto prima l’Eremo di Maria poi l’agriturismo Alpe Montuccia, dove un’ottima polenta concia è stata apprezzata da tutti.

Nel pomeriggio, al palasport di Bielmonte, si è aperto il convegno su Baskin.

Alexy Valet, formatore nazionale di questa nuova attività sportiva, ha spiegato ad addetti ai lavori e appassionati, cos’è il Baskin, come nasce e come si è sviluppato, sino ad illustrarne le specifiche di gioco.

“E’ uno sport in cui giocatori normodotati e disabili giocano insieme, maschi e femmine di età diverse– spiega il tecnico di origine francese – dove le competenze relazionali e la sensibilità sono messe in campo assieme all’agonismo: il Baskin non è uno sport assistenziale perché si gioca per vincere, non sottostando ad atteggiamenti di favore.

Viene condotto con diverse competenze ed è progettato per tutti. Nasce nel 2001 a Cremona e oggi si sta diffondendo sempre di più a livello nazionale ed internazionale”.

Domenica, invece, per completare la “due giorni di sport,” dalla teoria si è passati alla pratica. Il palasport è stato teatro di un vero e proprio torneo quadrangolare che ha coinvolto quattro società di baskin: San Giacomo Concentrici, Oleggio Baskin e CPM Asd Cerano della provincia di Novara e gli Angels Carmagnola di Torino. Due partite al mattino per definire le due finali del pomeriggio.

In campo sempre molta grinta da parte dei giocatori.

Un accenno particolare alla squadra di Carmagnola, formata da poco ed alla sua prima partita. Proprio per questo motivo ha suscitato negli avversari anziché rivalità un vero supporto allo svolgimento del gioco.

Complimenti alla squadra di Oleggio che in un combattuto incontro con San Giacomo ha prevalso portando a casa la 2° edizione del torneo di Bielmonte.

Il successo complessivo del weekend conferma l’importanza di ogni proposta che verrà sicuramente ripetuta e sviluppata al fine di rendere il Biellese sempre più accogliente sotto tutti i punti di vista.