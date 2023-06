Silent Book, a Biella và in scena il secondo atto

La partenza è stata con il botto e ora è tempo di secondo appuntamento per Silent Book Club Biella. Ad ospitare l'evento sarà, domenica 18 giugno dalle ore 15, la caffetteria "Al Bistrot le Arti" (via Serralunga 27, Biella), una location che unisce arte e cultura al piacere della lettura.

Un debutto assoluto nella città di Biella, l'occasione giusta per avvicinarsi a questo progetto nato negli Stati Uniti che si sta diffondendo rapidamente in tutta Italia e non solo.

Sono aperte le prenotazioni su silentbookbiella@gmail.com e sulla pagina Instagram @silentbookbiella.