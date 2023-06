On. Roberto Pella (FI): "Ciao Silvio, Addio Presidente: con te se ne va il numero uno"

Sono immensamente grato a Silvio Berlusconi perché é grazie a lui se ho scoperto il valore e la passione per la politica e l'impegno civico. Mi legano al Presidente tantissimi ricordi e insegnamenti, la stima e la spinta a fare sempre meglio e a non arrendersi mai. In questo momento la mia mente e il mio cuore sono pieni di emozioni nei confronti di colui che ha così segnato la storia italiana in maniera unica e incommensurabile.