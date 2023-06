Morte Berlusconi, Simonetti: "Uomo sempre in gioco per difendere ideali di Libertà"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi irrompe come un tornado nella vita di tutti noi, colpendoci nella mente e nel cuore: un imprenditore, un politico, uno sportivo che con infinita passione, coraggio e tenacia ha polarizzato attorno a sé trent’anni della Storia del nostro Paese, incidendo in modo determinante sia nelle Istituzioni che nella quotidianità di ciascuno di noi.

Un Uomo che si è sempre messo in gioco in prima persona per difendere e promuovere gli ideali di Libertà con grande generosità, genio e caparbietà espressi e vissuti fino all’ultimo secondo. Lega Biella partecipa al profondo cordoglio esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Forza Italia".