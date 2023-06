Morte Berlusconi, Pichetto: “Ha cambiato la politica e la storia dell’Italia”, VIDEO

“Silvio Berlusconi ha cambiato la politica e la storia del nostro Paese. In ogni momento della sua vita, ha avuto una sola bussola: l’amore per l’Italia. Da imprenditore coraggioso e innovatore, ha cambiato la vita dei cittadini con la straordinaria genialità delle sue idee, scrivendo la storia dell’editoria, della televisione e dello sport. Da uomo politico, ha dato vita al sogno Forza Italia: un’intuizione che ha cavalcato due secoli e ancora oggi è interprete dei valori di tantissime persone. Da uomo delle istituzioni, ha servito il Paese con straordinari risultati, cercando di dare vita e forma a quel sogno liberale e democratico. Dal 1994 con convinzione abbiamo seguito le sue rotte politiche onorandoci del suo affetto e della sua fiducia. Negli ultimi mesi, con un’energia fuori dal comune, seppur evidentemente fiaccato dalle condizioni di salute, ci ha saputo indicare una direzione lucida e coerente. Oggi, assieme a tanti amici, piango la sua scomparsa e rivolgo le mie più commosse condoglianze alla sua famiglia. Perdiamo un faro, la nostra guida più importante: ma le due idee vivranno in eterno e continueranno ad essere parte della vita e dell’impegno di ognuno di noi”.

Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il VIDEO