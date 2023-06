Maiolatesi sulla morte di Berlusconi, FI Biella: L’Italia perde oggi un grande statista"

Abbiamo avuto il privilegio di poter vivere gli anni nella quale Silvio Berlusconi ha cambiato la storia e la visione politica, culturale e non solo di questo paese.

"Mi viene difficile trovare le parole per il dolore immenso che ci ha colpito questa mattina quando è arrivata la notizia che mai avremmo voluto sentire della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

Ha saputo guidarci nei momenti più luminosi ed in quelli più difficili con lucidità e competenza.

Non riesco ancora a crederci, il vuoto che in questo momento sentiamo è profondissimo ma i valori che ci ha insegnato vivranno in eterno"

Edoardo Maiolatesi, Consigliere provinciale e comunale FI Coordinatore FI Giovani Biella