Procede lungo la Provinciale di Magnano ma la fiancata dell'auto resta danneggiata a causa di alcuni rami sporgenti, presenti a margine della carreggiata. Domenica da dimenticare per una biellese di 35 anni che, nella giornata di ieri, 11 giugno, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. In seguito, l'arteria è stata rimessa in sicurezza.