Incidenti a Salussola, Zumaglia e Trivero: grosso spavento per tre anziani alla guida, uno in ospedale (foto di repertorio)

Tre incidenti stradali, con anziani alla guida e un ferito: è il bilancio dei sinistri avvenuti nella giornata di ieri, domenica 11 giugno. Intorno alle 10.30, a Salussola, si è verificato un tamponamento tra due auto condotte da un 33enne e un 81enne. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri.

Poco prima delle 11, invece, una 87enne alla guida ha sbattuto contro il cordolo della strada nel comune di Zumaglia. Nell'impatto è rimasta lievemente ferita: subito assistita dal personale sanitario del 118, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.

Infine, dopo la mezzanotte, un 83enne è finito col mezzo sopra lo spartitraffico, a causa delle poca visibilità causata dal maltempo. Il fatto è accaduto a Trivero, nel territorio di Valdilana. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.