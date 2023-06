FI, in Duomo a Biella una messa in ricordo di Silvio Berlusconi

Domani martedì alle ore 18:15 presso il Duomo di Biella in accordo con la Diocesi verrà ricordato il Presidente Berlusconi. L’invito è esteso a tutti coloro che riconoscono in lui l’importante figura politica che ha rappresentato la nazione sia a livello nazionale che internazionale, nonché la storia della nostra Repubblica degli ultimi 30 anni .

Nel suo discorso nel recente convegno di Milano di circa un mese fa, aveva trasmesso, con il suo immancabile ottimismo e determinazione, l’entusiasmo di continuare a lavorare per il futuro dell’Italia !

E su quello spirito e su quella via da lui tracciata che a tutti noi di Forza Italia spetta il compito di proseguirne il cammino come eredi e difensori della tradizione liberale, cattolica e socialdemocratica.

Ricordo con affetto, quando feci da cordone sicurezza insieme ad altri membri del partito nel bagno di folla intorno a lui a Torino in occasione delle regionali nel 2019. Quando gli chiesi di poter postare per una foto non manco’ nel sollecitarmi a chiudermi la giacca espressione del suo rigore ed attenzione non solo alla sostanza ma anche alla forma .

Riposa in pace Presidente .