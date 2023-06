Berlusconi, Delmastro (Fdi): "Uomo di Stato e imprenditore illuminato"

"Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo di storia del nostro Paese. Perdiamo un uomo di Stato che ha guidato l'Italia in momenti critici e delicati. Se ne va non solo un alleato politico, ma un uomo politico coraggioso e lungimirante che per decenni è stato protagonista della politica italiana. Generoso politico, illuminato imprenditore e coraggioso uomo di sport, Berlusconi in ogni campo ha saputo raggiungere traguardi importanti ed imprimere innovazioni tali da segnare sempre uno spartiacque fra un prima e un dopo. Mi unisco sentitamente al cordoglio dei familiari e della compagna".

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.