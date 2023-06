"Ritorno all'Isola che non c'è", è stato lo spettacolo di fine anno della primaria “XXV Aprile” del comprensivo Biella 2, FOTO

Venerdì 9 giugno, ultima campanella dell’anno per gli alunni della primaria “XXV Aprile” dell’Istituto Comprensivo Biella 2. Nel cortile interno della scuola si sono svolti diversi momenti di festa lungo tutto l’arco della giornata.

Nella mattinata ha avuto luogo la consegna dei diplomi da parte delle classi prime agli alunni di classe quinta conclusasi con una bella foto ricordo. Nel pomeriggio ha avuto inizio lo spettacolo di fine anno scolastico da parte degli alunni dell’ultimo anno.

Tutto questo è stato possibile grazie a un buon lavoro di squadra che ha visto impegnati gli insegnanti e i loro studenti per ben tre settimane: dall’allestimento delle scenografie e gli abiti di scena alle prove per imparare le parti e i canti. Questi ultimi hanno rivisitato la bellissima storia di “Le avventure di Peter Pan” trasformandosi nelle diverse scene in bimbi sperduti, pirati ecc. I narratori, nelle vesti di Peter Pan, hanno introdotto gli spettatori lungo un viaggio alla scoperta di questi cinque anni trascorsi a scuola: dal loro ingresso in classe prima, ai momenti difficili del Covid e della DAD, al rientro a scuola con distanziamenti e “bolle” da mantenere, per concludersi con il ritorno alla normalità.

Sono stati i pensieri felici a sostenere e ad aiutare i nostri piccoli a credere fortemente nella scuola e nei loro insegnanti come una comunità educante, fatta di dialogo, relazione e ascolto. In seguito i rappresentanti di ciascuna classe, su invito dei compagni di quinta, hanno composto un puzzle a forma d’“isola”, la loro scuola, dove la felicità è di casa. Successivamente i 240 alunni hanno potuto appendere le coloratissime bandiere con i loro pensieri felici. Infine gli alunni dell’ultimo anno hanno vissuto l’emozionante momento del lancio del grembiule.

Al termine un grande applauso è stato fatto ai maestri, per esprimere un profondo senso di ammirazione, rispetto e gratitudine, a coloro che, in questi cinque anni di scuola, hanno condiviso gioie, dolori e tante esperienze che li hanno aiutati a crescere. Le cuoche e i collaboratori scolastici, sono stati omaggiati di un piccolo pensiero, come segno di ringraziamento e mutua collaborazione.

Con gli occhi lucidi abbiamo salutato gli alunni del quinto anno, che custodendo questi pensieri felici, nel proprio cuore, sono pronti a spiccare il volo per la scuola secondaria di primo grado…