Giornata Mondiale del donatore, rinviata l'inaugurazione della rotonda Avis a Candelo

Mercoledì 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Sono decine le iniziative in programma anche in Italia e l'Avis di Biella si stava muovendo per regalare una sorpresa ai Biellesi in collaborazione con il Comune di Candelo. È stata infatti firmata la convenzione che porterà l'associazione a gestire la rotonda di accesso alla Città di Candelo provenendo da Biella.

Il maltempo però ha impedito di completare i lavori per il 14 giugno quando da programma doveva essere inaugurata.

L'iniziativa è nata dal gruppo giovani e in particolare da Chiara Comella, donatrice da poco laureata in scienze forestali, per poi essere condivisa da tutto il gruppo e appoggiata dal consiglio della sezione cittadina.

"Il tema ambientale è molto attuale e la nostra generazione si sente molto toccata da queste tematiche" spiega Chiara, "impegnarci oltre al dono del sangue e del plasma - che è la nostra prima missione - è un messaggio di cura e rispetto del paesaggio che vogliamo condividere con la comunità".

Fanno eco le parole del presidente della sezione Avis di Biella Lorenzo Tivelli che aggiunge "il consiglio ha accettato con orgoglio la proposta del team giovani e abbiamo trovato nel comune di Candelo dal Sindaco ai Tecnici una risposta entusiasta al progetto. Abbiamo accumulato ritardo perché le abbondanti piogge hanno inzuppato il terreno e impedito i lavori di scavo che erano appena partiti, ma siamo fiduciosi di concludere l'opera il prima possibile".

Con l'occasione l'associazione vuole ringraziare l'opera generosa e incessante degli oltre tremila donatori iscritti alla sezione per il contributo fondamentale che apportano alla sanità pubblica e all'ospedale.La giornata del donatore è anche un momento per sensibilizzare chi sta pensando di diventare donatore affinché prenda contatto con l'associazione per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Per donare il sangue e il plasma è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute mantenendo uno stile di vita sano.