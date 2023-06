A Bagneri la festa patronale di San Bernardo attorno al campanile

La festa in onore di San Bernardo, patrono della Parrocchia di Bagneri è fissata come sempre alla terza domenica di giugno, quest’anno il giorno 18. La giornata, organizzata con la collaborazione degli Amici di Bagneri ODV e dei Gruppi Scout AGESCI di Biella, Cossato e Trivero, sarà presieduta dai Priori che quest’anno sono Antonio Pidello di Sordevolo, con Elza Perin Riz e Stefania Catto.

Il programma prevede la Santa Messa in onore del Santo Patrono, domenica 18 giugno alle 11; a seguire aperitivo e pranzo, per il quale è necessaria la prenotazione, rivolgendosi ai Priori oppure agli Amici di Bagneri (Clotilde tel 01528684 ore serali; Gilberto cell 3396881717 anche whatsapp); al pomeriggio, alle 16,30 ci sarà un momento di preghiera conclusivo con la Benedizione dei bambini.

La festa di quest’anno avrà anche la finalità di sostenere l’imminente restauro del campanile, per lavori necessari a prevenire danni anche a terzi; l’importante intervento sarà sostenuto al 70% dai fondi della CEI (8xmille), ma è necessario il contributo da parte delle tante persone che si sentono legate a Bagneri da vincoli di amicizia, di origini e parentela, o perché apprezzano le iniziative e l’accoglienza che questo piccolo borgo alpino offre a chi viene a visitarlo per tanti motivi, dalla scoperta dell’Ecomuseo (inserito nella Rete Museale Biellese), della Madonna del Piumin e delle sculture del Sandrun e di Cecilia Martin Birsa, alle escursioni, alle gite scolastiche e attività varie che coinvolgono numerosi gruppi e associazioni.

I volontari Amici di Bagneri ODV e gli scout biellesi, impegnati insieme da più di 50 anni nel far rivivere e rendere accogliente il borgo, si uniscono quindi al sostegno alla Parrocchia per questo importante progetto, e invitano tutti coloro che hanno a cuore Bagneri a partecipare all’impresa. Allo scopo è stata attivata anche una raccolta fondi online, sulla piattaforma crowfuning delle Rete del Dono, dove è possibile fare un’offerta. Ovviamente è possibile contribuire anche contattando direttamente il Parroco padre Giovanni Gallo o i responsabili dell’Associazione Amici di Bagneri.

Con l’occasione si ringraziano privati e aziende che hanno già offerto, sperando che altri vogliano rispondere positivamente a questo appello (anche ogni piccola offerta è preziosa) per tenere vivo questo luogo amato da tanti in valle Elvo e non solo.