Gaglianico: assegnati gli ultimi orti urbani

“In queste settimane sono stati consegnati gli ultimi 8 orti urbani – spiega il Vicesindaco Luca Mazzali – con grande soddisfazione ed entusiasmo da parte delle persone che hanno ottenuto il permesso di gestirli, sentimento confermato anche dagli uffici comunali preposti a seguire l’iter di assegnazione.

Portiamo a termine un progetto che è molto caro a questa amministrazione (nato nel 2019) e cioè mettere a disposizione dei cittadini residenti un appezzamento di terreno di proprietà comunale, destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del nucleo familiare.

Coltivare frutta e verdura in città fa bene all’ambiente e alle persone, aiuta a conservare la biodiversità, crea dei luoghi in cui si favoriscano momenti di socializzazione dov’è possibile incontrarsi, conoscersi e scambiarsi consigli all’aria aperta; in più può servire d’aiuto alle famiglie che possono auto-prodursi la verdura che consumano, con un risparmio economico e una qualità superiore del prodotto.

Nello specifico sono stati realizzati altri 8 appezzamenti di terreno, delimitati da una recinzione e ognuno dotato di un proprio contatore dell’acqua per l’irrigazione, portando così il progetto “orti urbani” ad un complessivo di 24 unità.”