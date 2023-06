Autogiro, un successo la tappa di Biella - FOTO

E' stato un successo il passaggio da Biella dell'AutoGiro Automobilistico d'Italia. Nonostante fosse su settimana e nonostante la pioggia, presente a tratti in tutte e due le giornate.

Andiamo con ordine ... Proveniente da Courmayeur, l'edizione 2023 dell'AutoGiro d'Italia è arrivata a Biella giovedì 8 giugno: in programma una breve visita al Santuario di Oropa e quindi, in centro città, l'arrivo della IV tappa. Il giorno dopo, venerdì 9 giugno, l'esibizione sulle strade del Giro "Città di Biella" e quindi la partenza della V e penultima tappa.

A Oropa e a Biella le auto dell'AutoGiro hanno trovato ad attenderle un bel gruppo di vetture di AMSAP, il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella, coorganizzatore dell'evento unitamente all’Amministrazione Comunale di Biella.

In città le vetture hanno sfilato in Piazza Vittorio Veneto e, dopo il pressostato di fine giornata, hanno sostato per un riordino di circa un'ora, nel viale centrale dei Giardini Zumaglini. E' stata questa la prima esposizione delle vetture al pubblico, presente in gran numero nonostante avesse piovuto fino a poco prima. A seguire, la carovana dell'AutoGiro si è spostata a Viverone, per una suggestiva cena sul lago e la pausa notturna. Il mattino dopo, di buon'ora, le vetture sono tornate in città, per affrontare il percorso del Giro "Città di Biella".

"Abbiamo scelto le strade del centro di Biella" hanno spiegato gli organizzatori "in ricordo del tracciato che vide il mitico Tazio Nuvolari vittorioso esattamente 88 anni sono. Un bel “pezzo” della storia motoristica del nostro Biellese!".

Le vetture sono entrate sul percorso a gruppi di quattro, precedute da un mezzo AMSAP a fare da apripista; via via tutte le altre, sempre accompagnate dalle vetture del Club. L'esibizione è durata più di un'ora, senza interruzioni; presente, lungo tutto il percorso, una buona cornice di pubblico, nonostante la pioggia di inizio mattina.

Al termine le vetture dell'AutoGiro sono rientrate nel viale centrale dei Giardini Zumaglini, dove sono nuovamente rimaste esposte al pubblico; mentre i mezzi dell'AMSAP, che fino a quel momento avevano fatto da “cornice” all’evento in piazza Vittorio Veneto, hanno raggiunto il vicino Piazzale Casalegno per l'esposizione finale. Poi, dopo un rinfresco sulla terrazza dell'Agorà Palace Hotel, gli equipaggi dell'AutoGiro sono partiti per Soragna (Parma) sede di arrivo della V tappa. Prima dei saluti finali, all'Agorà è ancora stata fatta la premiazione degli equipaggi AMSAP presenti in costumi d'epoca.

Il primo premio (una sciarpa in puro cashmere realizzata dal Lanificio Piacenza di Pollone) è stato assegnato al collezionista biellese Massimo Fila. "Mettere insieme l'evento non è stato facile" ha commentato al termine il Presidente AMSAP, Carlo Tarello; "ma, con l'impegno di tutti, ce l'abbiamo fatta. Voglio ringraziare in particolare il nostro Segretario, Lucio Ferrigo, il Direttivo del Club e il sempre presente MotoClub Perazzone; e poi gli sponsor, il Consigliere Regionale Michele Mosca, il comitato Terra della Lana e l'Amministrazione Comunale di Biella, che è stata al nostro fianco nell'organizzazione dell'evento".

Fra le vetture più ammirate dal pubblico sul percorso sono sicuramente da ricordare le più anziane: due Bugatti (una T 37A di inizio anni '30 e una T 23 del 1925), l'Alfa Romeo 1500 della contessa Lurani, la Fiat "Balilla Coppa d'Oro" del socio AMSAP Sebastiano Paterniti, una BMW 327 cabrio della metà degli anni '30 e ancora la “Balilla Faux Cabriolet” del Vicepresidente AMSAP Guido Gili. Presenti anche, in esposizione, due antiche Fiat 501, una Fiat 500 e una rarissima Diatto ... e poi, una lunga fila di belle vetture costruite nei decenni successivi.

Hanno preso parte all'evento anche il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, e l'Assessore Barbara Greggio, che hanno anche girato sul percorso su alcune delle vetture partecipanti.