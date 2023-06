Beni in Rete2.0: Conoscere i beni confiscati alle mafie per favorire il riutilizzo. Incontro a Mongrando

Un percorso, rivolto alle pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore e cittadini, per potenziare il riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Beni in Rete 2.0, progetto di Libera farà tappa a Mongrando, mercoledì 14 giugno alle ore 20.30 presso il Salone della Biblioteca Comunale sita Via Roma 40. Una serata di approfondimento e confronto, per analizzare la situazione dei beni confiscati nella provincia di Biella, attraverso la presentazione dei beni, i luoghi e la situazione, e proporre buone pratiche per la restituzione sociale del patrimonio mafioso.

All’incontro, aperto al pubblico, interverranno: Silvana D’Agostino, Prefetto di Biella; Maria Josè Fava, referente di Libera Piemonte; Antonio Filoni, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico; Andrea Turturro, Responsabile Beni confiscati Libera Piemonte.