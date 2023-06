Un lettore: "Via Camandona sembra una giungla"

Buonasera segnalare l'ennesima volta l’incuria in cui versano i marciapiedi, le aiuole e i parchi della città con l’erba alta ormai un metro… nonostante i proclami di tagli straordinari di qualche settimana fa nulla è cambiato anzi… quello nella foto in particolare è la pista ciclabile/ pedonale che da via Camandona conduce all’ospedale… sembra una giungla. Grazie mille