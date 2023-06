Avviso importante, acqua temporaneamente non potabile a Miagliano

“A seguito della ricezione di comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. BI, relativa al campionamento delle acque destinate al consumo umano, effettuato in data 06/06/2023, è stata dichiarata la non conformità. Si prescrive pertanto, con l'ordinanza allegata, il divieto all'utilizzo dell'acqua per scopi potabili se non previa bollitura”. Lo scrive nei giorni scorsi il comune di Miagliano sul proprio sito web.

E aggiunge: “Il Consorzio Acquedotto Potabile di Miagliano ha già attivato le azioni opportune, al fine di ripristinare la potabilità dell'acqua”.