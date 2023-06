Grande entusiasmo a Piatto per il 72° Trofeo Squillario, vince Alessio Magagnotti (foto e video di Mauro Benedetti)

Grande entusiasmo a Piatto per la 72° edizione del Trofeo Squillario, una delle classiche del circuito biellese, messa in campo dall'ASD VC Piatto e rivolta alla categoria Allievi. 82 i corridori in pista questa mattina che si sono affrontati lungo un percorso di 74,7 km.

All'arrivo 23 bikers, guidati dal vincitore assoluto Alessio Magagnotti, classe '07, che ha chiuso la gara con un tempo pari a 2h 07'. Sul secondo e terzo gradino del podio, invece, si sono posizionati Thomas Bernardi e Fabio Segatta.