Ciclismo di scena a Gaglianico con il Trofeo Ormezzano, 1° al traguardo Signorelli e Gugnino FOTO

Il ciclismo è di scena a Gaglianico per il 7° Trofeo Ilario Ormezzano SAI, andato in scena nella giornata di oggi, 11 giugno, e organizzato dall'Unione Ciclo Alpina Biellese. Il via di entrambe le gare ha visto come mossiere il sindaco Paolo Maggia.

La categoria Esordienti 1° ha visto in pista 43 bikers del 2010 su un tracciato di 36,8 km. Alla fine, Daniele Signorelli ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 1h e 04'. Alle sue spalle, Andrea Segato e Simone Marconi.

Per la categoria Esordienti 2° hanno preso parte 33 ciclisti del 2009, impegnati su un percorso di 46 km. In questo caso, si è aggiudicato la vittoria Luca Gugnino (con un tempo di 1h 20' 03'') a vantaggio di Iaroslav Kroytor e Mattia Moretti.

Tutte le sfide sono state caratterizzate da numerosi scatti e controscatti alternati a momenti di calma. Alle premiazioni, svoltesi nei locali della Sportec, hanno preso parte il presidente dell'UCAB Filippo Borrione e l'assessore allo Sport del comune di Gaglianico Mario De Nile.