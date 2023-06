Alla Polizia la prima Coppa del Fondo, la donazione arriva a mille euro

È stata la Polizia di Stato ad aggiudicarsi la prima edizione della Coppa del Fondo, disputatasi sabato pomeriggio sul campo di corso 53° Fanteria. Ma la vittoria è doppia, per chi l’ha conquistata giocando a calcio e per il Fondo Edo Tempia, il beneficiario della donazione con i proventi della competizione, per la gran parte frutto dell’iscrizione delle partecipanti: i mille euro circa sosterranno i progetti legati alle attività motorie e sportive, organizzati dall’associazione che da più di quarant’anni è punto di riferimento sul territorio per prevenzione, assistenza, cura e ricerca sui tumori.

Le partite hanno visto sfidarsi, oltre alla Polizia, le vecchie glorie della Biellese e il Comune di Biella, rinforzato da qualche elemento della Veloces Vercelli, costretta a rinunciare al torneo. Ha cominciato bene la Biellese con il 3-0 con cui ha battuto il Comune, superato nella seconda partita per 3-1 dalla Polizia. L’ultima sfida è stata come una finale, con i poliziotti in vantaggio 3-0 all’intervallo e poi bravi a resistere al ritorno bianconero che si è fermato sul 3-2.

In regia l’organizzatore Vanes Galantin ha fatto sì che tutto andasse nel modo giusto, con l’aiuto degli arbitri dell’Asc capitanati dal presidente Pino Lopez. Hanno offerto il loro sostegno anche Car & Car, Lauretana e cooperativa Anteo. Ha documentato l’intera giornata con la sua macchina fotografica Federica Lanza. Alle premiazioni, insieme alle rappresentanti del Fondo Edo Tempia (la presidente Simona Tempia, la consigliera delegata alle manifestazioni sportive Anna Rivetti e il direttore sanitario Adriana Paduos), era presente anche Luca Rossetto, padrone di casa in quanto presidente della Biellese.

Insieme hanno consegnato i trofei alle squadre partecipanti e i premi individuali: miglior giocatore è stato eletto il portiere della Biellese Gigi Coppo, re dei bomber il numero 10 della Polizia Mario Cuffaro, due reti come altri quattro giocatori ma premiato per il gol più bello della giornata, un sinistro all’angolino che ha aperto le marcature contro la Biellese. Miglior portiere è stato Antonio Laruina del Comune di Biella, bravo a rendere meno pesante il passivo nella sfida contro la Polizia. Un riconoscimento speciale è stato consegnato al questore Claudio Ciccimarra, l’ideatore della manifestazione ma anche un ottimo difensore, con maglia numero 2 e fascia di capitano per la sua squadra.

«La nostra gratitudine» dice la presidente del Fondo Simona Tempia «va a chi ha pensato al torneo, a Vanes Galantin che lo ha organizzato e ai giocatori che hanno partecipato. È stata davvero una giornata in cui hanno vinto tutti».