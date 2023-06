Lucia e Vittoria, due pagelle dove il dieci è l’unico voto ammesso

Giovedì sera al Liceo di Cossato sono state caricate sul registro elettronico le pagelle e due ragazze, Lucia e Vittoria, hanno scoperto di avere tutti dieci. Non si può dire sia stata una sorpresa, i voti li conoscevano, ma scoprire che il “9,2” di Cittadinanza di cui non erano sicurissime era diventato un “10” e che anche su qualche “9,5” gli insegnanti non avevano avuto esitazioni è stato comunque un piacere.

Lucia fa terza Scientifico e venerdì molti le fanno domande: lei risponde e racconta, con gli occhi che brillano e quel suo modo di fare solare, le reazioni sue e dei suoi genitori all’apertura della pagella. Anche Vittoria, che a quinta Linguistico, con il suo sorriso gentile, risponde serena, anche se si capisce che non adora avere i riflettori puntati addosso. Tutte e due sono proiettate in avanti; Lucia ad un’estate ricca di impegni, tra centro estivo e scout, mentre Vittoria si prepara ad affrontare la maturità, non troppo preoccupata, ma concentrata. Abbiamo fatto loro qualche domanda.

Lucia Crestani e la capacità di gestire gli impegni

Allora Lucia, come ti senti per aver preso tutti dieci in pagella?

Sinceramente non me l’aspettavo, però sono molto felice e soddisfatta. Oltre allo studio, sono impegnata anche in altre attività: pratico sci a livello agonistico da quando sono piccola e mi dedico anche all’atletica; quest’anno ho fatto anche preparazione finalizzata allo sci. Diciamo che soprattutto in inverno è stato molto difficile conciliare scuola e sport, perché nella maggior parte dei weekend andavo via in trasferta per le gare e quando tornavo alla domenica sera mi mettevo a studiare; però, avere molti impegni alla fine non è uno svantaggio ma un vantaggio, perché riesco a organizzarmi bene e a fare tutte le cose che amo e ho comunque tempo per gli amici. È stata proprio una bella sorpresa.

Oltre alla scuola e allo sport hai altri impegni?

Faccio parte dell’oratorio di Lessona come animatrice: adoro trascorrere parte del mio tempo con i bambini. Organizziamo molte attività, di solito nei weekend, per cercare di far divertire tutti insieme i più piccoli del paese. Mi dedico anche allo scoutismo con il gruppo di Cossato, anche se quest’inverno non sono riuscita a partecipare costantemente; mi piace la natura, l’avventura e divertirmi con gli altri. Sono impegnata su più fronti, ma cerco di mantenere gli impegni, organizzarmi e non dedicarmi solo alla scuola, ma anche ad altri ambiti, in modo da utilizzare bene il mio tempo. Secondo me, con un po’ di buona volontà si riescono a fare molte cose.

Vittoria Fantin – Proseguirà con le lingue

Ciao Vittoria: sei soddisfatta di questo traguardo?

Sono soddisfatta perché mi sono impegnata e ho raggiunto dei buoni risultati, sicuramente posso dire che il mio lavoro è stato ricompensato adesso si pensa a passare altrettanto bene la maturità per cui sono leggermente preoccupata.

Era il tuo obiettivo?

No, ma sono felice di aver raggiunto questo risultato lo stesso!

Cosa vuoi farai l'anno prossimo?

Continuerò il mio percorso nello studio delle lingue (tedesco e inglese) per poi vedere cosa mi riserverà il futuro.

Cosa facevi oltre a studiare per mantenere la media perfetta?

Per staccare dalla routine di studio alterno attività in palestra e lo studio del pianoforte.

La tua filosofia di vita in vista della maturità?

Impegnarsi, non accontentarsi e non mollare fino alla fine.