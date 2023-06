Suoni in movimento: al Museo del Falso si gioca con gli scherzi e gli inganni di Rossini

Domenica 18 giugno al Castello Vialardi di Verrone, sede del Falseum, il suggestivo e prezioso Falseum - Museo del Falso e dell’Inganno, in programma un nuovo appuntamento per il Concerto Italiano di Suoni in Movimento che, proprio giocando sul tema dell’inganno ha pensato ad un concerto (ore 16,30) dedicato a Rossini tra gli Scherzi e gli Inganni.

Protagonisti Mirella Di Vita, soprano fra le voci di punta nel panorama italiano e internazionale, e Dario Bonuccelli, pianista e musicologo, che creeranno un viaggio tra gli equivoci, i drammi giocosi e gli inganni musicali del più ironico dei compositori italiani, Gioacchino Rossini, vero maestro di umorismo.

Come per ciascun concerto della rassegna, anche Dario Bonuccelli ha ideato per il prestigioso calendario di Concerto Italiano un percorso esclusivo introdotto dall'Ouverture de L'inganno felice per proseguire con gli Scherzi musicali del Cigno di Pesaro che amava giocare con gli equivoci nei suoi lavori teatrali, che spesso definiva "drammi giocosi" e "opere buffe", così come si divertiva a prendere (e prendersi) in giro nelle arie da camera e nei pezzi per pianoforte (i famosi "Peccati di vecchiaia”) ...e per chi si prende troppo sul serio: "centro trappole farò giocar!".

Prima del concerto, come tradizione, in programma alle 15,30 una visita guidata al Castello Vialardi e al Falseum. Ore 16.30 Concerto - Sala Falseum Mirella Di Vita soprano Dario Bonuccelli pianoforte

E’ consigliata la prenotazione tramite SMS o Whatsapp al numero 370/3031220 oppure all’indirizzo mail segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto