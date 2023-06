Storie di Piazza, tre location per tre eventi da non perdere

Il 16 giugno Storie di Piazza aprirà i festeggiamenti del gruppo alpini di Tollegno con la presentazione di uno spettacolo 90 anni in cammino con gli alpini, scritto da Renato D'Urtica e diretto da Manuela Tamietti. Lo spettacolo gode del contributo di Fondazione CR Biella e del gruppo Alpini di Tollegno, ingresso libero. Lo storico traguardo dei 90 anni ha visto passare gli Alpini attraverso diverse esperienze e il 2023 rappresenterà un momento sia di festa che di riflessione.

I due giorni di festa programmata esordiscono con la storia narrata musicalmente e teatralmente da Storie di Piazza, con partenze dalle 20.30, dietro la chiesa parrocchiale. Una narrazione che rappresenta un traguardo davvero importante per un'avventura cominciata nel 1933, nonostante gli anni della crisi economica e la guerra lasciata alle spalle, la rifondazione avvenuta dopo la seconda guerra mondiale e i vari traslochi che hanno portato nel 1996 gli Alpini in una loro casetta speciale, vicino alla palestra comunale, dove terminerà il percorso che attraverserà tutto il paese con una decina di tappe nei vari cortili. Si parlerà di guerra, di ritorni, di addii, di penne nere, di fatica, di muli e di solidarietà. Incontreremo donne, bambini, Giovani Italiane, alpini canterini, poeti, musicisti e soprattutto alpini e alpinità ovvero quel misto di sentimenti di solidarietà e di solerte presenza che hanno reso grande e celebre questo corpo di Fanteria di montagna. Con Silke Battistini, Beatrice Cartotti, Roberta Correale, Noemi Garbo, Fernanda Gionco, Francesco Logoteta, Veronica Morellini con Vittoria, Maurizia Mosca, Silvia Ramella Pezza, Sonia Rondi, Luciano Tomasoni, Luisa Trompetto. Musiche: Simona Colonna, Lavinia Pizzo. Coro: Gruppo Alpini Tollegno; ricerca storica Danilo Craveia E' necessario prenotare al 3397199002 tramite whatsapp con prima partenza alle 20,30.

Il 18 giugno Storie di Piazza sarà in pista sia al mattino che al pomeriggio; al mattino a Miagliano e al pomeriggio a Sostegno. A Miagliano metterà in pratica una collaborazione per il progetto Woolscape di Compagnia di San Paolo, che ha visto l’associazione coinvolta due anni fa in fase di progettazione in Fondazione Pistoletto e che quest’anno si concretizzerà con qualche intervento di guide teatralizzate durante l’estate. Le terze domeniche del mese Storie di Piazza sarà presente a Miagliano, luogo in cui dal 2013, l’associazione lavora in sinergia con Amici della lana, Comune di Miagliano e Consorzio Biella The Wool Company per raccontare un pezzo di storia sulla strada della lana, tema dominante del progetto. Partenze alle h. 10 dal Lanificio, per una visita guidata con Matteo Negro "le Antiche vie, il sentiero di Oneglie", e animazione teatral-musicale, Storie di Fabbrica lungo la roggia, con Manuela Tamietti e Simona Colonna e successiva visita al villaggio operaio con Davide Varesano.

Il 18 giugno al pomeriggio per la Rete Museale Biellese e in collaborazione con il Comune di Sostegno, Storie di Piazza sarà presente al Museo del Bramaterra di Casa del Bosco a Sostegno con il DiVin ristoro, appuntamento con l’arte vitivinicola e la degustazione con la regia di Francesco Logoteta, degustazione curata dall’Associazione del Bramaterra. Partenze ore 15-16-17 previa prenotazione al 3497160287, dal giardino del Museo del Bramaterra e visita con postazioni teatrali e musicali a tema vino con passeggiata tra i filari, un’avventura tutta nuova di Storie di Piazza per scoprire il vino e le sue caratteristiche, assaporando in cammino. Testi Luca Antonello, Veronica Morellini, Luciano Tomasoni, Renato D’Urtica con Luca Antonello, Beatrice Cartotti, Roberta Correale, Veronica Morellini, Luciano Tomasoni. Musiche Simona Colonna Ingresso ad offerta libera.