Festival dei Cori a Casapinta: Emozioni e divertimento alla rassegna con una dedica speciale FOTO e VIDEO

Come ogni anno il Festival dei Cori di Casapinta ha regalato emozioni, commozione e divertimento con i brani cantati da "I Fieuj d'la Douja" di Asti, dal coro "Cesare Rinaldi" di Coggiola e dalla Corale di Casapinta.

La Chiesa di San Lorenzo, gremita, è stato teatro perfetto per la serata che ha aderito alla raccolta fondi da devolvere attraverso FENIARCO-ACP all'ass. Cori Emilia Romagna. Durante il concerto, la Corale di Casapinta, si è esibita nel brano "Nassiryia" per onorare la ricorrenza della fondazione dell'Arma e ricordare i militari e civili che 20 anni fa morirono in quel luogo in nome della pace.

Mauro Fangazio, Sindaco di Casapinta ha così salutato i presenti: "Voglio dedicare questa serata a chi ha sempre permesso di fare qui questa manifestazione e che ora non c'è più ma che sicuramente ci sta ascoltando dal cielo, ciao Don Renzo.".

Le canzoni hanno trasportato i presenti in luoghi lontani addirittura in altre epoche e il tempo è volato mentre, alla fine, i presenti chiedevano ancora il bis.

Il rituale momento conviviale con il banchetto colmo di manicaretti preparato dagli Alpini, ha riunito tutte le persone intervenute che hanno potuto godere ancora degli ultimi brani cantati intorno alle tavole imbandite. E' la passione che muove tutto questo, è l'incanto e gli applausi di chi ascolta la ricompensa.

Peccato per chi non c'è stato, per chi suol dire che i piccoli paesi montani sono il nulla, peccato che non sia venuto a vedere il fermento di un piccolo popolo fatto da persone entusiaste, attive, certo forse amanti delle cose semplici ma che riempiono la vita rispetto alla superficialità imperante oggigiorno. Peccato che non abbia potuto sentire quanto sia bello tornare alla propria casa anche all'una di notte, in sicurezza, nel silenzio delle strade del paese e sentire solo la voce degli animali del bosco. Peccato per chi non apprezza anche queste piccole semplici cose.