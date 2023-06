Dal Nord Ovest - Provoca un incidente e fugge, 20enne fermato dalla Polizia: aveva la patente già sospesa

Senza patente provoca incidente e scappa. La sera dello scorso 15 marzo, in località Trobaso (VB), una donna richiedeva l'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale in quanto riferiva di aver avuto un incidente, con una vettura che si era dileguata senza fermarsi. Agli agenti intervenuti la donna raccontava di essere stata urtata sul fianco destro della propria auto sulla quale viaggiava anche la figlia minore da una vettura che stava uscendo dal parcheggio. La donna riportava la frattura di due vertebre con prognosi di guarigione di 40 giorni.

Gli investigatori della Polizia Stradale di Verbania, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, che mostravano come il giovane autore dell'incidente poco prima del fatto avesse effettuato un prelievo presso uno sportello bancomat, avviavano un'accurata attività info/investigativa che portava inizialmente all'l'identificazione dell'intestatario della carta usata per il prelievo e successivamente, attraverso il monitoraggio del le carrozzerie della zona, all' individuazione dell'autovettura che sembrava aver provocato l'incidente. Il rintraccio della vettura confermava i sospetti degli agenti che verificavano come solo la parte anteriore della stessa, compatibile con l'urto dei giorni precedenti, fosse stata verniciata/riparata di recente presso una carrozzeria della zona.

Gli accertamenti sulla proprietaria dell'auto evidenziavano poi, che la stessa abitava con il figlio poco più che ventenne, a carico del quale risultava un provvedimento di sospensione della patente di guida risalente al 2018 emesso dalla Motorizzazione civile per assenta all'esame di revisione della patente necessitato dall'azzeramento punti.

A seguito di ulteriori conferme investigative il ragazzo, ritenuto il presunto autore del fatto, veniva denunciato all'autorità Giudiziaria per il reato di fuga a seguito di incidente stradale con feriti e omissione di soccorso nonché sanzionato amministrativamente per non aver ceduto la precedenza durante la manovra di immissione sulla strada e per aver condotto veicoli nonostante il provvedimento di sospensione della patente a suo carico.

Per queste ultime due sanzioni dovrà pagare 210 euro oltre a perdere ulteriori due punti dalla patente in attesa del processo che potrebbe costargli una condanna variabile da uno a tre anni di reclusione e una sospensione della patente per un massimo di cinque anni.