Garage a fuoco a Roasio, in aiuto anche i Vigili del Fuoco di Cossato (foto di repertorio)

C'erano anche i Vigili del Fuoco di Cossato in supporto alle squadre vercellesi, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell'incendio, scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 11 giugno, nel vicino comune di Roasio.

A rimanere avvolto dalle fiamme un garage per cause ancora da accertare. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.