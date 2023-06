Biella, avvolta dalle fiamme auto in sosta nel parcheggio di via Cernaia: passanti lanciano l'allarme (foto di repertorio)

È andata completamente distrutta l'auto lasciata in sosta nel parcheggio di via Cernaia, a Biella, e avvolta dalla fiamme per cause ancora in fase di accertamento.

A lanciare l'allarme, intorno alle 22.45 di ieri, 10 giugno, diversi passanti che hanno assistito sbigottiti all'incendio. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, nel giro di pochi minuti, hanno avuto la meglio sul rogo.

Purtroppo il mezzo, di proprietà di una donna, ha subito notevoli danni. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.