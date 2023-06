Graglia, al Monastero Samten Ling la giornata del Vesak

Domenica 11 Giugno, al Monastero Samten Ling di Graglia Santuario, si è svolta con grande successo la giornata del Vesak, la festa in cui si celebra la nascita, l’illuminazione e la liberazione dalle spoglie mortali del Buddha Sakyamuni. La cerimonia è iniziata con i saluti del sindaco di Graglia, Elena Rocchi, cui hanno fatto seguito i riti officiati dai rappresentati di diverse tradizioni Buddhiste.

Il pomeriggio si è aperto con una tavola rotonda su come affrontare i cambiamenti, nella quale i relatori hanno offerto diversi spunti per affrontare efficacemente le più frequenti situazioni di vita quotidiana in questi momenti di crisi e smarrimento. Successivamente, il pubblico ha vivamente apprezzato le figure armoniche del Maestro di Tai Chi Chuan Tiziano Battaglia e la performance teatrale degli attori del LabPerm “Le pecore della luna”, un suggestivo spettacolo corale sulla relazione tra uomo, cielo e terra attraverso canti, testi poetici e scientifici.

La giornata si è chiusa con la recitazione della Preghiera per la Pace. “Nonostante le intemperie che ci hanno costretti a ridimensionare il programma della giornata e a ridurre il numero degli invitati, tutti ospitati al coperto, questa manifestazione è stata, come di consueto, una festa all’insegna dell’amicizia, arricchita dalla presenza degli appartenenti a differenti Tradizioni in quello spirito di dialogo interreligioso che caratterizza da sempre le nostre iniziative.

Quest’anno era in visita al nostro Monastero uno tra i più stretti collaboratori di Sua Santità il Dalai Lama, il Gheshe Konciok Wangdu, il quale è rimasto affascinato dalla bellezza di questa Valle e tornerà spesso a trovarci” ha dichiarato il Ven. Lama Paljin Tulku Rimpoche. “Ci scusiamo con coloro che a causa del limitato numero dei posti disponibili non hanno potuto partecipare all’evento e li invitiamo fin d’ora alla grande festa dell’estate, che siamo in procinto di organizzare “.