Sanzioni non pagate: Biella parte con il recupero coattivo

Il Comune di Biella vuole mettere in ordine i conti.

Negli anni 2016, 2017, 2018 2019, 2020 e 2021 sono stati emessi e notificati verbali di violazione di regolamenti comunali e di tutte le norme diverse dal Codice della Strada, che seguono la procedura sanzionatoria di una legge che prevede l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione, costituente titolo esecutivo, per i verbali non oblati entro i termini di legge.

Il fatto è che diverse ordinanze ingiuntive, notificate come da normativa vigente agli interessati, non risultano corrisposte. Per questo motivo per il Comune si rende dunque essenziale provvedere integralmente all’iscrizione a ruolo delle sanzioni necessario all’avvio della procedura per il recupero coattivo degli importi.

In particolare, il recuperò sarà affidato alla ditta SO.GE.R.T. SPA, con sede a Grumo Nevano (NA). In base alla documentazione informatica trasmessa dalla Ditta ICA riferita alla formazione del ruolo coattivo, si tratta di n. 80 ordinanze ingiuntive, per un importo complessivo di € 69.778,27 calcolando le maggiorazioni e le spese di notifica. L'importo totale "puro" delle sanzioni si fermerebbe a 48.184,26 euro.