Mercatini e bancarelle in piazza Vittorio Veneto, biellesi in cerca di acquisti (foto di Giacomo Chiarini)

Mercatini e bancarelle in centro hanno richiamato diversi biellesi nella centralissima piazza Vittorio Veneto di Biella. Un modo diverso per trascorrere la mattinata odierna: c'era chi in cerca di un regalo; altri, invece, di un vestito in vista della stagione estiva.