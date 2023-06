Cordar Biella ai Comuni: "Possibile revocare le ordinanze di limitazione di uso dell'acqua"

In considerazione delle recenti condizioni metereologiche che hanno consentito il ripristino delle riserve idriche, Cordar Biella ha inviato ai Comuni una comunicazione con la quale avvisa che è possibile: "Revocare le eventuali ordinanze di limitazione di utilizzo di acqua potabile emesse nel periodo pregresso corretto delle risorse".

In particolare, Cordar fa riferimento agli specifici provvedimenti che erano stati presi dalle amministrazioni in merito al divieto di prelievo e consumo di acqua potabile per tutti gli usi diversi da quello alimentare.