Biella, riaperto il parco giochi della scuola De Amicis

Da ieri, il parco giochi della scuola De Amicis di Biella è aperto a tutta la cittadinanza. Ne dà notizia il consigliere comunale, nonché vicepresidente della Terza Commissione del Comune Vito Colletta: “Terminato il periodo scolastico è quindi finito il vincolo, concordato con ladirezione scolastica, dell’utilizzo esclusivo da parte della scuola. Una decisione che era stata presa in quanto l’utilizzo pomeridiano da parte di tutti si era rivelato un potenziale pericolo per gli alunni stessi che al mattino si ritrovavano il parco invaso da escrementi e rifiuti di ogni genere. Erano anche state trovate 2 siringhe oltre che da atti vandalici. Quindi, non potendo garantire una pulizia e un'ispezione ogni mattina prima dell’apertura delle lezioni si era provveduto , in accoglimento della richiesta della scuola stessa, alla chiusura al pubblico e lasciare l’uso esclusivo alla scuola garantendo sicurezza ed igiene”.

E aggiunge: “Ora, con l’assessore ai Parchi e Giardini Gigliola Topazzo vigileremo affinché il parco, ora aperto a tutti, venga mantenuto in ordine e che vengano rispettate le norme di igiene e sicurezza pubblica come da regolamento comunale in modo che alla riapertura del nuovo anno scolastico il parco sia in ordine”. Infine, una stoccata alle minoranze: “Ci dispiace leggere notizie contrastanti da parte di amministratori comunali di opposizione non bene informati che hanno sottovalutato la problematica mettendo in secondo piano la sicurezza per gli alunni della scuola”.

Il rimando è al post apparso sui social nelle scorse ore, firmato dal consigliere Paolo Robazza: “Cara Città di Biella, questa ennesima segnalazione ci sembrava proprio di facile, anzi , facilissima soluzione : richiedere all’ufficio parchi giardini che la piccola area giochi in via Orfanotrofio fosse 'riaperta' al pubblico tutti i fine settimana, come d’altronde succedeva prima della pandemia, garantendo il lunedì mattina una pulizia adeguata per l’utilizzo scolastico – si legge nel post - Questo per evitare che i ragazzi debbano scavalcare la cancellata come fanno oramai da anni (contando anche la pandemia) per giocare a basket! Si, avete capito bene : per giocare scavalcano il cancello rischiando di farsi male come segnalato da tante famiglie residenti in zona. Eh invece… Segnalato a voce quasi un anno fa (settembre 2022) all’assessore Bessone che aveva promesso la riapertura a breve; presentato interrogazione qualche settimana fa nel consiglio comunale del 22 maggio l’assessore Topazzo si era presa personalmente l’ impegno di aprirli entro qualche giorno…Purtroppo lo scorso weekend erano ancora incatenati come potete vedere dalle foto scattate….Tra tre giorni finisce la scuola e saranno aperti per il periodo estivo. Ce la farà la Giunta Corradino ad organizzarsi per il prossimo anno scolastico?”.