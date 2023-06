Tollegno, vigile allontana 13enni dai giochi del parco, lo sfogo di una mamma

Non sono protettiva, e so bene che mio figlio non è un santo, come molti altri, ma quando è accaduto in questi giorni mi è sembrato un po'eccessivo e triste.

Tutti sappiamo, o dovremmo sapere, che i parchi gioco sono per i piccoli. Ma chi di noi non si è più seduto su di un'altalena portando i figli al parco ricordando quando si era piccoli? E quanti giovani si vedono nei parchi a parlare e magari ad ascoltare la musica seduti in fondo allo scivolo? Ebbene, questo a Tollegno è severamente vietato.

Più di una volta il vigile ha allontanato i ragazzi della classe di mio figlio, tutti tra i 13 e i 14 anni, dai giochi del parco perchè sono riservati a chi ne ha meno di 12. Sicuramente non sono santi e sicuramente in certe occasioni saranno stati da riprendere, ci metto la mano sul fuoco, ma l'altro giorno sono stati mandati via mentre erano lì a parlare. Semplicemente a parlare. E non c'erano bimbi piccoli che aspettavano il loro turno. E quando sono tornati, hanno trovato i cartelli scritti a macchina e stampati con la fotocopiatrice con scritto che i giochi sono vietati a chi ha meno di 12 anni.

Capisco che sono giochi nuovi, e se facessero gli stupidi e se li rompessero sarei la prima ad arrabbiarmi, ma allontanare dei bambini perchè sono seduti lì a parlare....bè, questo no. Parliamo di un comune dove il vicino campo sportivo dove andavano in tantissimi è stato chiuso perchè dava fastidio il rimbalzo della palla alla gente che abita nei dintorni. E di un comune dove le medie finiranno con le elementari perchè non ci sono abbastanza iscritti per mantenere due plessi.

Li mandiamo tutti all'oratorio? non è sempre aperto, ed è una scelta se frequentarlo o no. E poi si dice che i giovani hanno tutti il tablet in mano...

Invito solo a riflettere che tra qualche anno su quei giochi non so chi ci andrà ancora...