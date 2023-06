"Immigrati a volte emarginati...mi sento di condividere con voi quanto mi è successo per riflettere", un lettore

Buongiorno, mi chiamo Renzo Vallino e abito ad Occhieppo Inferiore -Bi-Sono a porre alla Vs/ cortese attenzione un fatto accadutomi qualche tempo fa, che ritengo educativamente interessante di pubblicazione, poiché rappresenta un gesto edificante al centro di una Società Biellese che seppur ben tutelata, protetta e educata...si ritrova ad osservare talvolta notizie allarmanti circa i comportamenti negativi di alcuni elementi poco sociali, e spesse volte attribuibili in parte alle immigrazioni.

Bene, a me è successo di perdere il mio portafogli scivolatomi dalla tasca e caduto dalla sedia di un bar senza accorgermene, allontanatomi per delle commissioni realizzavo di averlo perso, intuendo i miei movimenti sono tornato al bar, ormai convinto di "non trovarlo più" con tutti i documenti oltre a 170 €.; e invece fuori dal locale trovo un marocchino col mio portafogli in mano con tutto il contenuto integro che aspettava il legittimo proprietario..! Oltre a ringraziarlo calorosamente e complimentandomi con lui, gli ho offerto una ricompensa che non ha voluto...cosi le ho lasciato il mio biglietto da visita nel caso avessi potuto fare io qualcosa per Lui...visto che cercava casa, ma non lo sento più;

A distanza di tempo lo ritrovo in un altro locale ma non lo riconosco subito, mentre lui mi saluta, così mi riappare tutta la scena occorsa...parliamo un po' e scopro che ha trovato casa, lavora presso un'azienda, e mi è proprio apparso come una persona onesta e meritevole di attenzione all'interno di una Società in cui gli immigranti vengono talvolta Emarginati.