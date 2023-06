Brc: due giorni di festa di fine stagione alla cittadella del Rugby di Biella, ieri le premiazioni FOTO

Due giorni di festa di fine stagione alla Brc ieri venerdì 9 giugno e oggi.

L'inizio ieri è stato alle 18 con giochi e sfide per le categorie Under 7/9/11/13, Special Rugby, allenatori, staff e genitori. La serata è poi proseguita con la tradizionale premiazione delle squadre e con gli omaggi a sponsor e istituzioni.

A premiare gli sportivi sono stati anche il sindaco Claudio Corradino, l'assessore Davide Zappalà, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri colonnello Mauro Fogliani, il presidente Filippo Musso e il padre, Vittorio Musso, ora anche nel consiglio federale.

Oggi la festa continua: Appuntamento alle ore 15 con il prestigioso Torneo Touch “misticanza” che vedrà protagonisti gli atleti delle categorie Under 15/17/19, Senior, Touch, allenatori e staff.

Dalle ore 20, in zona terzo campo si scaldano i motori: Biella Rugby in collaborazione con Galileo Biella vi aspetta per il BRC&GALI Party.