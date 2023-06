Marina Militare, Pichetto: "Suo impegno e valori sono esempio per tutti gli italiani"

“Con il suo impegno e i valori che trasmette, la Marina Militare è un esempio per tutti gli italiani. Pensiamo a quanto accaduto ieri a largo di Napoli e a quanto avviene purtroppo da tempo sulle rotte delle migrazioni: nelle condizioni più difficili, mai viene meno l’azione coraggiosa di donne e uomini in uniforme. Da sempre la Marina è irrinunciabile alleata del nostro Ambiente: perché sicurezza del mare vuol dire lotta a chi lo inquina, salvaguardia della biodiversità marina e dei fondali, anche a fini energetici. Non va dimenticato nemmeno il contributo che rende sia in campo tecnico-amministrativo, con un supporto continuo all’azione del Ministero, che nella diffusione della cultura ambientale presso tutte le generazioni. Dove c’è da difendere e affermare l’ambiente, c’è la Marina”. Lo afferma Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella Giornata della Marina Militare.