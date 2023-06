Ultimo giorno di scuola ieri per gli studenti biellesi con BAM, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Ieri, 9 giugno, ultimo giorno di scuola, Cittadellarte ha ospitato BAM (Biella Arte Musica) un evento realizzato da Cittadellarte e No Smoking in sinergia con Biwild che riprende la pluridecennale tradizione della Fondazione Pistoletto come contenitore di co-autorialità artistica e di aggregazione giovanile, e la rilancia verso un evento che si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori e universitari.