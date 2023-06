Reload Sound Festival 2023, ecco chi sono gli altri artisti

Due palchi, tante band e altrettanti solisti che si alterneranno ai microfoni: si parla al plurale anche nell’edizione 2023 al Reload Sound Festival. Dal 22 al 25 giugno al parco Eunice Kennedy ogni serata proporrà altre esibizioni accanto a quelle degli artisti già annunciati, in ordine di apparizione i Persiana Jones il giovedì, Lo Stato Sociale il venerdì, Bandakadabra il sabato e James Senese Jnc la domenica.

L’elenco degli altri concerti comincia con The Bastard Sons of Dioniso: arriveranno per la prima serata del festival dal Trentino e dal podio ottenuto nella seconda edizione di X Factor. Seguiranno, tra gli altri, Cascami Seta, Reparto numero 6, The Bowman, Samia.

In ognuna delle quattro serate la musica dal vivo passerà il testimone ai dj set.