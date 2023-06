Biella Wonderland, a Biella importanti player del settore tessile tecnico, abbigliamento e moda provenienti da tutto il mondo

Biella Wonderland. Where creativity and technology meet beauty è l’evento B2B internazionale che porta a Biella importanti player del settore tessile tecnico, abbigliamento e moda provenienti da tutto il mondo, in calendario sabato 10 giugno dalle ore 20.00 a Palazzo Gromo Losa.

L'iniziativa è promossa da Unione Industriale Biellese, in qualità di Official Supporting Organisation di ITMA 2023, la più grande fiera internazionale al mondo di tecnologia tessile e dell'abbigliamento che si terrà a Milano dall'8 al 14 giugno 2023, dalla Regione Piemonte e Ceip – Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte.

Con il coinvolgimento attivo di imprenditori e aziende aderenti alla Sezione Meccanici di UIB, che in prima persona hanno ideato e costruito l'evento.