A Masserano il primo mercatino del riuso

Nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Infermeria San Carlo e l’associazione “Genitori Sempre” di Masserano la prima edizione del “Mercatino del riuso”.

L’appuntamento è per domenica 25 giugno nel cortile della casa di riposo e l’invito a partecipare è aperto a tutti. Dalle 9:30 alle 18 si potrà curiosare tra gli stand, scambiare abiti per bambini, giocattoli e prodotti per l’infanzia, oltre che gustare la merenda che verrà preparata a metà pomeriggio.

Sarà anche un momento di ritrovo con gli ospiti della struttura, che spalanca di nuovo le sue porte dopo i difficili anni del Covid. Gli incontri con familiari e amici sono ripresi ormai da tempo, ma è la prima volta, dopo la pandemia, che la casa di riposo ospita un evento aperto a tutta la cittadinanza. Chi ha vestiti, giocattoli e prodotti per l’infanzia che non usa più (nella fascia 0-10 anni) li può portare nella casa di riposo di via Roma 60 all’interno di una scatola, sulla quale dovrà essere scritto il nome e il numero di telefono.

L’importante è che ciò che viene consegnato sia in buono stato di conservazione per poter essere riutilizzato. La scatola può essere consegnata tutti i giorni tra le 8 e le 19, entro lunedì 19 giugno. Ciò che verrà portato sarà valorizzato in monete “San Carlo”, coniate per l’occasione. I “soldi” potranno essere ritirati direttamente il 25 giugno nello stand che troverà posto nel cortile dell’Infermeria San Carlo e verranno utilizzati per acquistare i prodotti che piacciono di più.

Naturalmente può partecipare al mercatino anche chi non ha nulla da scambiare ma vuole comprare, sarà sufficiente acquistare le monete “San Carlo” di cui si avrà bisogno il giorno stesso dell’evento. Insomma, è un’occasione da non perdere: gli ospiti, il personale, i volontari della casa di riposo e l’associazione “Genitori Sempre” vi aspettano numerosi!