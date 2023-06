A Valdengo 2 tappe del tour “I Conservatori in Piemonte”

Doppio appuntamento a Valdengo con il tour I CONSERVATORI IN PIEMONTE

VENERDI’ 16 GIUGNO

Il tour I CONSERVATORI IN PIEMONTE, nel mese di Ottobre 2022, ha ripreso la sua corsa in giro per la Regione, per la “seconda edizione” 2022 - 2023.

Dopo gli appuntamenti in provincia di Torino (Ivrea, Giaveno, Alpignano, Oulx, Volpiano e Rivoli), di Cuneo (Saluzzo, Racconigi, Busca e Bagnolo), di Alessandria (Pozzolo Formigaro) e di Asti (Castagnole delle Lanze, Casorzo Monferrato, Villafranca d’Asti e Grazzano Badoglio), il tour approda, con il ventitreesimo concerto (il primo di due), nel Biellese e precisamente a Valdengo, Venerdì 16 Giugno alle ore 21, presso l’Auditorium di Via Roma n. 105 (accesso dietro al Municipio di Valdengo) sopra il locale mensa scolastica.

L’evento è realizzato grazie alla preziosa collaborazione tra l’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero di Torino e il Comune di Valdengo.

La serata vedrà protagonista il giovane talento di Omar Al Deek del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria espresso nel suo Recital per Pianoforte.

In programma:

L. van Beethoven Sonata op.7

F. Liszt Rapsodia Ungherese n.5; Rapsodia Ungherese n.11

F. Chopin Ballata op.23

F. Liszt Vallée d’Obermann

L’iniziativa, ideata e gestita in toto dall’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero – appendice complementare senza scopo di lucro della prestigiosa Agenzia TORET ARTIST Management di Torino – ha lo scopo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica – allievi dei quattro Conservatori Piemontesi – dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la Regione, stringendo proficue collaborazioni con Comuni e Associazioni Culturali del Territorio.

I CONSERVATORI IN PIEMONTE, nella sua prima edizione 2021-2022, ha dato vita ad un calendario di oltre 40 concerti, coinvolgendo 28 giovani Artisti.

Breve CV Artista Omar Al Deek pianoforte

Nasce nel 1996 a Milano, inizia gli studi pianistici al Conservatorio “G. Verdi” della stessa città. Nel 2019 viene ammesso al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria nella Classe di Pianoforte di Silvia Leggio, sua attuale docente. Si è esibito a Milano, Monza, Alessandria, Cuneo, Livorno e Palermo, sia in veste di solista sia in formazioni cameristiche come accompagnatore di cantanti. Ha effettuato registrazioni per l’associazione indiana Musicea di Calcutta, in occasione di festival musicali on-line. Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento con importanti maestri, tra i quali Simone Gragnani, Epifanio Comis, Daniel Rivera, Ingo Danhorn. È stato premiato ai concorsi internazionali: "Florestano Rossomandi" (primo premio), “Piove di Sacco” (secondo premio) e “Citta di Massa” (terzo premio).

VENERDI’ 23 GIUGNO 2023

Il tour torna, con il ventiseiesimo concerto (il secondo di due), a Valdengo, Venerdì 23 Giugno alle ore 21, presso l’Auditorium di Via Roma n. 105 (accesso dietro al Municipio di Valdengo) sopra il locale mensa scolastica.

L’evento è realizzato grazie alla preziosa collaborazione tra l’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero di Torino e il Comune di Valdengo. Il concerto vedrà protagonista la profonda sensibilità della giovane arpista Elisabetta Isoardi del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo.

In programma:

François Joseph Naderman - Sonatina II

François Joseph Naderman - Sonatina IV

Johann L. Dussek - Sonata

Alphonse Hasselmans - Le rouet

Anonimo - Vanille

Susan McDonald - Toccata

Nancy Gustavson - Great day

Gabriel Verdalle - Leggenda d’amore

Michail Ivanovič Glinka - Notturno

Alphonse Hasselmans - Nocturne

Alphonse Hasselmans - Gitana

Félix Godefroid - Étude de Concert

Breve CV Artista ELISABETTA ISOARDI arpa

Nasce nel 2006 a Cuneo, città dove frequenta il liceo classico ‘‘Pellico - Peano’’. Fin da piccola si avvicina alla musica e sceglie da subito l’arpa. si iscrive, dopo aver superato l’esame ai corsi propedeutici del Conservatorio ‘‘G.F. Ghedini’’ di Cuneo, nella prestigiosa classe dell’insegnante Fernanda Saravalli, avviandosi così ad uno studio approfondito del repertorio musicale arpistico. Partecipa a numerose Masterclass, la prima con Margherita Bassani, proseguendo con Davide Burani; alla scuola APM con Gabriella Dall’Olio e Park Stickney. Attualmente frequenta il triennio accademico del ‘‘G. F. Ghedini’’ di Cuneo. Ha vinto e ottenuto eccellenti piazzamenti in numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali tra cui l’International Music Competition “Domenico Savino”. Può vantare la partecipazione a molteplici concerti da solista, in duo col fratello Emanuele. e nell’orchestra di arpe “MagichArpeEnsamble” fondata e diretta dal Maestro Prof.ssa Fernanda Saravalli.