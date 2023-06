Masserano: impianto elettrico della recinzione in tilt per temporali, e un cavallo scappa dal maneggio, foto archivio

E' successo a Masserano intorno alle 6 di ieri venerdì 9 giugno: l'impianto elettrico della recinzione di un maneggio è andato in tilt per via di un temporale, e un cavallo è scappato. Fortunatamente l'animale è stato visto da un passante che ha chiamato il 112 per avvisare che c'era un cavallo che correva lungo la strada che poteva trovarsi in pericolo e crearne lui stesso alla circolazione delle auto.

Immediato l'intervento dei Carabinieri di Cossato, che hanno rintracciato il proprietario che lo ha riportato nella stalla.