Incidente auto-moto a Cerrione, un ferito, FOTO

Incidente nella mattina di oggi sabato 10 giugno a Cerrione, e una persona è stata trasportata in ospedale, si tratta del conducente della moto.

Un'auto e una moto si sono scontrate lungo in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza che ha provveduto a fare viabilità visto la lunga coda che si era formata in quel punto, quindi i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso.

Al momento del trasporto in ospedale l'uomo era comunque cosciente.