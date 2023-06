I Vigili del Fuoco in questo momento di oggi sabato 10 giugno sono a Gaglianico, in via Matteotti: a richiedere l'intervento è stato un passante che ha segnalato una fuoriuscita copiosa di acqua da un tombino.

Per provvedere alla riparazione del guasto della rete idrica sono stati chiamati i tecnici del Cordar che sono arrivati e decideranno il da farsi.