Biella, scontro tra due auto in via Bertodano nella notte

Altro incidente nella notte di ieri venerdì 9 giugno a Biella intorno alle 2,40 in via Bertodano (leggi Biella due giovani coinvolti in un incidente). A rimanere coinvolte sono state due automobili.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e la Polizia che si è occupata della viabilità.